رياضة | أوباما: استوعبنا درس "جورماهيا" وواثق من الفوز على نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوباما: استوعبنا درس "جورماهيا" وواثق من الفوز على نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن ثقته الكبيرة في زملائه بالفريق وتحقيق الفوز علي فريق نصر حسين داي الجزائري في لقائهما المقررة إقامتها غدا الأربعاء بالجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية على استاد برج العرب فى الإسكندرية.



وأضاف أوباما خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك وحسين داي أن لاعبي الزمالك نجحوا فى تجاوز الهزيمة التي تعرضوا لها في مبارة جورماهيا الكيني فى الجولة الأولى.. موضحا أنهم استوعبوا الدرس جيدا وسيلعبون غدا من أجل هدف واحد فقط وهو الفوز وحصد النقاط الثلاث للمنافسة على التأهل من هذه المجموعة والاستمرار في المنافسة على اللقب الإفريقي.

كما أشار أوباما إلى أن الزمالك نجح في الفوز على النجوم إف سي في المباراة الأخيرة بالدوري الممتاز رغم الغيابات التي عانى منها وهو ما يكشف إصرار الجميع وتركيزهم للفوز بأي لقاء سواء محليا أو إفريقيا.