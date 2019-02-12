رياضة | جروس: سنواجه نصر حسين داي من أجل الفوز فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس: سنواجه نصر حسين داي من أجل الفوز فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السويسري كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فرص جميع الفرق في دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الإفريقية في مجموعة الزمالك متكافئة في التأهل لدور الـ 8.

وأضاف جروس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الزمالك ونصر حسين داي الجزائري المقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية، أن الفريق الجزائري منافس صعب، ويمتلك مدربا له خبرات كبيرة.. ويجب أن يكون الزمالك مستعدا جيدا للقاء.. مشددا على أنه سيلعب للفوز خاصة أن المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا.

كما أشار جروس إلى غياب حازم إمام عن المباراة غدا لمعاناته من إصابة خفيفة لكنه أكد أن الزمالك لديه لاعبون متميزون في قائمته.. موضحا أنه اختار اللاعبين الأكثر جاهزية في الفترة الحالية ويفضل اللاعب الذي يجيد اللعب في أكثر من مركز.

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وأوضح المدير الفنى للزمالك أن الزمالك يركز جيدا في لقاء بطل الجزائر، لتحقيق الفوز وانتزاع النقاط الثلاث، حيث أكد أن الزمالك يمتلك لاعبين لديهم خبرات، بخلاف اللاعبين الصغار السن.. واصف كأس الكونفيدرالية بالبطولة المهمة ويهدف الفريق للفوز حتى الوصول للنهائي من أجل التتويج بها.

وشدد جروس على أن المشوار لا يزال طويلا في الكونفيدرالية والزمالك يحارب في كل مباراة من أجل تحقيق الفوز.. ملمحا إلى أن الفريق لم يدافع جيدا في لقاء جورماهيا الكيني والمطلوب منه غدا الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر لتحقيق الفوز وتعويض خسارة المباراة الأولى.. وسنعمل على تسجيل هدفين والعمل على عدم تلقي أهداف في اللقاء.

ويواجه الزمالك فريق حسين داي فى الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية على ملعب برج العرب في التاسعة مساء.