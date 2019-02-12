رياضة | التشكيل الرسمي لمواجهة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمواجهة روما وبورتو بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن اوزيبيو دي فرانشيسكو المدير الفني لنادي روما الإيطالي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي بورتو البرتغالي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

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ميرانتي - كريستنتي - بيليجريني - كولاروف - دي روسي - فازيو - زينيو - فلورينزي - مانولاس - الشعراوي - دجيكو.

‏بينما جاءت تشكيلة بورتو الرسمية :-

ايكر كاسياس ، ميليتاو ، فيلبي ، بيبي ، تيليس ، دانيلو ، هيريرا ، أوتافيو ، أندرادي ، سواريس ، ياسين براهيمي.