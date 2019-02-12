رياضة | لحظة من فضلك.. ميسي وصلاح أبطال من ورق في إعلان "الأنيق"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لحظة من فضلك.. ميسي وصلاح أبطال من ورق في إعلان "الأنيق" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ساحة رملية كبيرة تقع على أحد الطرقات وبداخلها بنزينة وثلاجة مشروبات تحتوي على عبوة واحدة فقط، كانت جاهزة لاستقبال أحد أفضل اللاعبين في العالم، لتصوير إعلان لذلك المنتج، ولكن تلك الأجواء المختلفة عن المستطيل الأخضر أعادت لهم ذكريات الطفولة وممارسة الكرة أمام المنازل، قبل أن يتنبأوا بأن لهم مستقبل باهر وسيتحدث عنهم العالم أجمع في يومًا ما.

وبعد ثوانٍ معدودة ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي ليلحق به محمد صلاح نحو الثلاجة بسرعة للحاق بآخر عبوة وكل منهم يسعى للوصول والفوز بها، ودخل الثنائي في صراع "الموهبة" التي تجذب الأنظار وتمتع الجماهير.

وبدء كل منهم يستعرض مهاراته من خلال بعض الكرات وكفرات السيارات، وفي لحظة إنشغال ميسي ذهب صلاح ليأخذها ولكن كعادته ميسي يحاول اللحاق به كما حدث في صراع "البالون دور" العام الماضي، وبعد تلك الصراع يظهر شخص آخر يأخذها ويحرم منها الثنائي.

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تلك هو المشهد الذي أعاد إلى أذهان الجميع الموسم الماضي والجميع يتحدث عن الثنائي بأنهم من أبرز المرشحين بقوة للفوز بجائزة "البالون دور" ولكن كانت المفاجآة بعدم ترشح ميسي للجائزة، وبخطف مودريتش "البالون" من رمسيس مصر.

ووقف ميسي وصلاح يضحكون على ما حدث وينظرون إلى الشخص مجهول الهوية، وهم يتذكرون مرار الموقف، بين بعد الأرجنتيني وحرمان رمسيس في اللحظات الأخيرة قبل التتويج، وفي آخر الفيديو ظهرت سيارة كبيرة لذلك المنتج وركض خلفها اللاعبين وكأنها أحلامهم بإقتناص"البالون دور" في العام القادم.

ولكن أعتمدت تلك الشركة فقط على تواجد الثنائي كونهم علامة تجارية جيدة لدي الجميع وقادرة على تحقيق النجاح لأي عمل يتواجدون فيه، ولم يكن هناك شيء "خلاق" في كيفية تقديم الإعلان وأن ما هو إلا تكرار لسابقه.