رياضة | عاجل.. مفاجأت مدوية في تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجأت مدوية في تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : بوفون.
خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.
خط الوسط : داني الفيس - ماركينيوس - دراكسلر - دي ماريا - فيراتي.
خط الهجوم : كيليان مبابي.
تشكيل مانشستر يونايتد
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : دي خيا.
خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.
خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - لينجارد - هيريرا - مارسيال.
خط الهجوم : راشفورد.