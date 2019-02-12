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رياضة | عاجل.. مفاجأت مدوية في تشكيل باريس سان جيرمان أمام مانشستر يونايتد

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أعلن توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة .

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : بوفون.

خط الدفاع : كيرير - تياجو سيلفا - كيمبيمبي - بيرنات.

خط الوسط : داني الفيس - ماركينيوس - دراكسلر - دي ماريا - فيراتي.

خط الهجوم : كيليان مبابي.

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تشكيل مانشستر يونايتد

أعلن سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - لينجارد - هيريرا - مارسيال.

خط الهجوم : راشفورد.

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