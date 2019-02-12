رياضة | عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تشكيل مانشستر يونايتد أمام باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن تشكيلة فريقه الأساسية والتي ستخوض مباراته أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : دي خيا.

خط الدفاع : يونج - بايلي - ليندلوف - لوك شاو.

خط الوسط : ماتيتش - بوجبا - لينجارد - هيريرا - مارسيال.

خط الهجوم : راشفورد.

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تشكيل باريس سان جيرمان