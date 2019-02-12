رياضة | رئيس الزمالك يُعلق على قرارات اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يُعلق على قرارات اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق رئيس نادي الزمالك على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم وإقامة مباراة الأهلي وبيراميدز بكأس مصر يوم 28 من الشهر الجاري رغم رفض الأهلي من قبل.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365 الرياضي" : "ده ذنب اللي يجي على رئيس الزمالك".

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وتابع :"لسنا طرف في الأمر وسنخوض مباراة مصر للمقاصة في كأس مصر بشكل طبيعي ولا توجد لنا مشكلة".

وأكمل : "إذا أراد الأهلي الانسحاب فلينحسب، البطولة ستستمر بشكل طبيعي".