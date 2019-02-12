رياضة | ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد تعادل مازيمبي والإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب مجموعة الإسماعيلي بعد تعادل مازيمبي والإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل نادي الإفريقي التونسي ضد فريق مازيمبي الكونغولي، بنتيجة 0-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب رادس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان نادي الإسماعيلي قد خاض مباراتين فقط في البطولة، بعد قرار استبعاده منها بسبب الشغب الجماهيري في مباراة الأفريقي التونسي، ولكن أعلن الاتحاد الافريقي عودة الدراويش للمنافسة مره اخرى.

وجاء ترتيب مجموعة الإسماعيلي كالتالي :-

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1- مازيمبي 7 نقاط.

2- شباب قسنطينة 6 نقاط.

3- الأفريقي 4 نقاط.

4- الإسماعيلي 0 نقاط.