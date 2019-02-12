رياضة | الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام نصر حسين داي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يرتدي زيه الأساسي أمام نصر حسين داي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع فريق نصر حسين داي الجزائري والمقررة إقامتها غدا الأربعاء باستاد برج العرب في الإسكندرية بكأس الكونفيدرالية، عن ارتداء الفريق لزيه الأساسي، بينما يرتدي حارس المرمى الزي الأخضر.

كما يرتدي فريق حسين داي اللون الأصفر فى الأحمر، بينما يرتدي حارس مرماه اللون اللبني.

وحضر الاجتماع الفنى للمباراة، أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك ومنتصر الرملاوي الإداري.

ويواجه الزمالك فريق نصر حسين داي في الجولة الثانية لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.