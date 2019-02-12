رياضة | إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة تضرب صفوف برشلونة قبل مواجهة دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الإسباني ضربة قوية بإصابة لاعب جديد داخل صفوفه قبل مواجهة بلد الوليد يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري.

ذكر راديو كالونيا، أن الغاني برينس بواتينج يعاني من إصابة في ركبته وهو ما يشير لغيابه عن مباريات الفريق القادمة سواء في الدوري المحلي أو دوري الأبطال.

واضاف الراديو، أن بواتينج قد يكون خارج حسابات فالفيردي على مدار 6 مباريات متتالية بعدما شعر بعدم ارتياح على مستوي الركبة.

وتعد هذه الإصابة هي الثالثة في برشلونة حيث يعاني آرثر ميلو لاعب الوسط من إصابة على مستوي العضلات وصامويل أومتيتي من إصابة في غضروف الركبة، بينما يأمل الفريق في تعافي ميسي بنسبة مئة في المئة من الإصابة.