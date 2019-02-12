رياضة | جمهور إسباني يحمل "تابوت" ويثير الجدل لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمهور إسباني يحمل "تابوت" ويثير الجدل لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

احتجت جماهير نادي ديبورتيفو ألافيس على قرار إقامة مباراة الفريق المقبلة ضد ليفانتي يوم الإثنين بدلاً من عطلة نهاية الأسبوع من خلال حمل "تابوت" داخل ملعب مينديزوروتزا.

وتعتبر طريقة إعتراض جماهير ألافيس فريدة من نوعها حيث ‏حملوا "تابوت" ورفعوا يافطة كتب عليها "وفاة كرة القدم" في هجوم شرس على قرار إقامة مباراة فريقهم في يوم الإثنين - أول أيام العمل في اسبانيا.

وجاء ذلك خلال مباراة الفريق أمس الإثنين ضد ليفانتي والتي انتهت لصالح ألافيس بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة والعشرين من الليجا الاسبانية.

ويحتل نادي ألافيس حاليا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 35 نقطة حيث فاز 10 مباريات وخسر 8 مواجهات وتعادل 5.