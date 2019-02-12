رياضة | ننشر نتائج الاسبوع الـ18 من دورى مراكز الشباب ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر نتائج الاسبوع الـ18 من دورى مراكز الشباب ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت فعاليات الاسبوع الثامن عشر من منافسات مباريات المجموعة الاولى بدورى مراكز الشباب لكرة القدم بمحافظة بنى سويف " النسخة السادسة " لموسم 2019/2018 والتى اقيمت مبارياتها على ملاعب مراكز شباب ( مدينة الفشن - مدينة سمسطا - مدينة اهناسيا - جزيرة ببا ) والتى تنظمها مديرية الشباب والرياضة ببنى سويف".

وشهدت نتائج الجولة فوز فريق مركز شباب قاى على مركز شباب اقفهص بنتيجة 1/4 وفوز فريق مركز شباب قمبش على مركز شباب العواونة بنتيجة 0/1 على ملعب مركز شباب مدينة اهناسيا فيما فاز فريق مركز شباب تلت على مركز شباب مدينة الفشن بنتيجة 3/4 على ملعب مركز شباب مدينة الفشن.

ونجح فريق مركز شباب مدينة سمسطا فى تحقيق الفوز على مركز شباب صلاح سالم بنتيجة 0/1 على ملعب مركز شباب مدينة سمسطا وبمباراة ملئية بالاهداف فاز فريق مركز شباب مدينة ببا على مركز شباب الضباعة بنتيجة 2/7 على ملعب مركز شباب جزيرة ببا.