رياضة | ساري يفجر أزمة جديدة مع لاعبي تشيلسي

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اشعل الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب فريق تشيلسي الإنجليزي أزمة جديدة مع لاعبي البلوز خلال الساعات الماضية.

ذكرت صحيفة الديلي تليجراف الإنجليزية، أن لاعبو تشيلسي أعربوا عن غضبهم من إصرار الإيطالي ماوريسيو ساري مدرب الفريق، على التدخين أثناء التدريبات.

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وتابعت الصحيفة، أن لاعبو تشيلسي تحدثوا سويا داخل غرف خلع الملابس بعد الهزيمة من مانشستر سيتي 6-0 حول تدخين الجهاز الفني في التدريبات.

واشارت الصحيفة ، إلى أن الازمة الثانية بسبب إصرار المدرب على إقامة التدريبات في الثالثة عصرا بعدما تعودوا على التدريبات في الصباح بالفترة الماضية.