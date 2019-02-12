رياضة | محافظ بني سويف يكرم 240 من المتفوقين رياضيا ومتحدي الإعاقة من أبناء المحافظة

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كرًم المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف 240 من المتفوقين رياضيا بنادي بني سويف الرياضي والمتفوقين من أبناء نادي متحدي الإعاقة، وذلك بمقر نادي بني سويف الرياضي بحضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة،والمحاسب على محمد سليم رئيس مجلس إدارة نادي بني سويف،والمحاسب محمود مغربي مدير مكتب المحافظ ،واللواء محمد كمال رئيس مركز ومدينة بني سويف ، فضلاً عن أعضاء مجلس الإدارة، ولفيف من أولياء الأمور وأسر المكرمين.

بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات من القرآن الكريم، أعقبها استعراض لطابور عرض لفرق النادي في مختلف الألعاب والرياضات تضمن فريق الفروسية،وفريق براعم النادي في كرة القدم،والكاراتيه،السباحة،الجمباز،الباليه،ألعاب القوى،الملاكمة،وعرض لمتحدى الإعاقة،ثم عروض رياضية لبعض أبناء النادي في عدد من الألعاب،وفقرات فنية وغنائية متنوعة أداها أعضاء فريق كورال النادي.

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وتضمن الاحتفال تكريم 150 من المتفوقين رياضيا من أبناء نادي بني سويف و90 من أبناء نادي متحدي الإعاقة، والذين حصلوا على مراكز متقدمة في عدد من المسابقات والبطولات التى شاركوا فيها سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى الجمهورية، في بعض الألعاب والرياضات المتنوعة ،بجانب تكريم بعض النماذج الشبابية الناجحة الذين مثلوا بني سويف في مؤتمرات الشباب الرئاسية ،حيث سلًم المحافظ المكرمين ميداليات وشهادات تقدير.

وهنأ المحافظ المكرمين، متمنيا لهم مزيد من التفوق والتقدم ، مؤكدا على أنهم أمثالهم من أبناء مصر هم أمل الوطن ، قائلا لهم أن بسواعدهم سينهض الوطن ويتقدم ويزدهر ، لافتا إلى الدولة لا تدخر جهدا في سبيل بناء الشخصية المصرية منذ النشء حتى مرحلة الشباب، وأن هذه الفترة تشهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية بالشباب وفتح المجال أمامهم نحو العمل والإبتكار ، مطالبا الشباب بمزيد من العمل والجهد وتنمية مهاراتهم وقدراتهم في سبيل النهوض بأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم الغالي مصر.

وحرص المحافظ على أخذ الصور التذكارية مع المكرمين من البراعم والشباب ،وذلك في أجواء احتفالية وسط الأغاني الوطنية والهتافات الوطنية وفي حب مصر ، حيث أعرب أولياء الأمور عن شكرهم للمحافظ ومشاركته ودعمه لأبناء المحافظة في كل المجالات