بوجبا ومارسيال يقودان اليونايتد أمام سان جيرمان بدوري الأبطال

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الخليج 365- أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي تشكيلة فريقه الرسمية لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمعهم على ملعب "أولد ترافورد" في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وجاء تشكيل اليونايتد كالتالي. دي خيا - لوك شاو - بايي- لينديلوف - يونج - بول بوجبا - نيمانيا ماتيتش - آندير هيريرا - جيسي لينجارد - آنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد. صعد باريس سان جيرمان لدور الـ 16 بمسابقة دورى أبطال أوروبا بعدما تصدر جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة، بينما تأهل مانشستر يونايتد بعدما حل وصيفًا في المجموعة الثامنة برصيد 10 نقاط.

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