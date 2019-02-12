كورتوا: خصوم ريال مدريد عادوا للخوف مرة أخرى

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الخليج 365- يرى البلجيكي ثيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن الفريق الملكي عاد لمستواه المعهود في الفترة الأخيرة.
وقال كورتوا في المؤتمر الصحفي بمباراة أياكس، "في شهر أكتوبر، كان شهراً سيئاً للغاية بالنسبة لنا، لكننا الآن نلعب بشكل جيد للغاية، الخصوم بدأت تخاف من ريال مدريد لأننا عدنا وبدأنا نلعب بشكل جيد".
وتابع، يجب علينا المنافسة على جميع الألقاب، نحن ريال مدريد، ولدينا الخبرة والقدرة على الوصول الى النهائي ويجب ان نتقدم بخطوة بخطوة".
وتحدث البلجيكي عن إمكانية تحقيق الثلاثية هذا الموسم، "علينا أن نذهب لمباراة تلو الأخرى، لا تزال هناك مباريات معقدة جداً، في غرفة الملابس لا يوجد حديث عن الثلاثية سنرى في نهاية الموسم ما يمكننا أن نحصل عليه".
وعن سؤاله هل يمكن لريال مدريد تحقيق دوري الأبطال للمرة الرابعة على التوالي، " أعتقد ذلك ممكن".
كما هاجم حارس الملكي قنية "الفار" في أسبانيا، " الجميع كان يحب تقنية VAR في كأس العالم، ربما في إسبانيا يجب أن يجعلون القواعد أكثر وضوحاً".
وأتم كورتوا حديثه بالأشادة بفريق أياكس قائلاً، " أظهر أياكس في دوري أبطال أوروبا أنه فريق جيد، يجب أن نكون على أتم التركيز غداً، ولا أحد يعتقد أنها ستكون مباراة سهلة".
ويواجه ريال مدريد مضيفه أياكس الهولندي غدا الأربعاء في ذهاب دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.
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