شكرا لقرائتكم خبر عن سولاري: سنلعب بروح المباريات الأخيرة.. ومارسيلو عظيم والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد على جاهزية فريقه استعدادا لمباراة الغد أمام أياكس الهولندي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال سولاري في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، " جميع اللاعبين في لائحة فريقنا مستعدون للعب أي مباراة، "اياكس نادي رائع وسنلعب بكل تواضع و احترام و روح المباريات الأخيرة"

وتابع، " لا أعتقد أن أياكس يمر بفترة سيئة، لا أوافق، أعتقد أنهم يقدمون موسمًا جيدًا، لقد شاهدت العديد من المباريات لأياكس وهم يلعبون بشكل جيد مع لاعبين جيدين جدا".

Advertisements

كا أشاد سولاري بالبرازيلي مارسيلو قائلاً، " مارسيلو هو رجل عظيم، قائدنا الثاني و يمثّل شعار النادي، يضع مدريد على رأس كل شيء ويتدرب بشكل جيد للغاية".

وأضاف، "سيرجيو راموس لديه شخصية رائعة، تنافسية بشكل كبير، وهذا مدريد التاريخي لديه طابع في شخصيته".

وأتم الأرجنتيني حديثه، " أنا أطمح للقيام بمباريات خطيرة مثلما فعلنا منذ يومين، وهذا هو إلهامي".