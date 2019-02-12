شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيلو : إذا كان النادي لا يريدني سأرحل والان مع التفاصيل
موقع الخليج 365
أبدي مدافع ريال مدريد الإسباني " مارسيلو"، غضبه من تعامل إدارة الفريق معه، و وجهه رسالة لرئيس النادي "بيريز" إذا كان النادي لايريدني سوف أرحل.
وقال مارسيلو" إذا كان النادي لا يريدني فسأكون حزينا للغاية، لكني سوف أرحل".
ونفي مارسيلو شائعات رحيله لفريق اليوفنتوس حيث قال " لقد مررت بفترة صعبة في النادي، عندما تفقد الثقة بنفسك تفقد قدرتك علي القيام بأسهل الأمور،لكنني أشعر أني في حالة جيدة الأن، في النهاية انا متواجد في ريال مدريد إلى أن يطلب النادي رحيلي".
وقال مارسيلو في مقابلة صحفية مع قناة Esporte Interactivo " كريستيانو رونالدو أبلغني بقراره بمغادرة ريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال".
وأضاف " علي الرغم من تغيير أسلوب ريال مدريد في العاميين الماضيين، إلا أني أعرف كيف أتكيف".
وأختتم حديثه قائلا " واثق من أن تيتي سيقوم بدعوتي لكأس أمريكا المقبل".
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