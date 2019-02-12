شكرا لقرائتكم خبر عن بوتشيتينو : لست مندهشا مما يقدم سانشو والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365

أكد الأرجنتيني "ماوريسيو بوتشتينو" المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، أنه غير مندهش من المستوي الذي ظهر عليه الشاب الإنجليزي "جادون ساتنشو"، خلال الفترة الماضية مع فريق بروسيا دورتموند.

وقال بوتشيتينو " لست متفاجئا مما يقدم سانشو لعلمي بقدراته".

وأضاف " كنا نتحدث في إنجلترا عن موهبة عظيمة، ولكن المفاجئ بالنسبة لي هو قدرته علي تحمل الضغوط، أنه لاعب موهوب جدا".

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وقد رفض الحديث عن رفض ضم سانشو لتوتنهام الموسم الماضي.

وقد انتقل الشاب الإنجليزي من صفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلي بروسيا دورتموند الألماني، في الصيف الماضي مقابل 8 مليون يورو فقط.

وقد لفت الأنظار بشدة مع "أسود الفيستيفال" حيث سجل 8 أهداف مع الفريق، وصنع 11 هدفا أخرين.

ويحل فريق بروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا علي فريق توتنهام الإنجليزي، غدا علي ملعب ويمبلي معقل الديوك اللندنية