شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يقسو على القادسية برباعية في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تغلب الهلال على القادسية برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

تقدم الهلال عن طريق نواف العابد في الدقيقة 34 من الشوط الأول، قبل أن يضيف جوميز الهدف الثاني في بداية الشوط الثاني بالدقيقة 46.

وقلص القادسية الفارق بعدما أحرز الهدف الأول عن طريق بيسمارك في الدقيقة 67، قبل أن يسجل الوافد الجديد للهلال جوفينكو الهدف الثالث بالدقيقة 80، واختتم علي البليهي مهرجان الأهداف بأضافة الرابع في الدقيقة 82.

وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال في صدارة الدوري السعودي للنقطة 49، بينما تجمد رصيد القادسية عند النقطة 23 في المركز العاشر.