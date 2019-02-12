شكرا لقرائتكم خبر عن سليماني يقود فنربشخة أمام زينيت الروسي بالدوري الأوروبي والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن الثنائي إيرسون يانال وسيرجي سيماك المديران الفنيان لفنربخشة وزينيت سان بطرسبرج الروسي، التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع بينهم في ذهاب دور الـ32 لبطولة الدوري الأوروبي.

وتواجد النجم الجزائري أسلام سليماني على رأس التشكيلة الأساسية لفريق فنربشخة التركي والتي جاءت كالتالي.

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هارون تيكين، إيسلا، صادق، سكيرتل، حسان علي، أرسلان، توبيل، جايلسون، موسيس، سليماني وفالبوينا.

بينما جاء تشكيل زينيت الرسمي كالأتي.

لونيف، أليكسندر، إيفانوفيتش، راكيتسكي، نابيوليان، ماتياس، باريوس، روبرت ماك، هيرناني، دريوسي وأرتيم دزيوبا.