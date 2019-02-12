الان تتابع وفاة الأسطورة جوردن بانكس حارس مرمى إنجلترا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أعلن نادي ستوك سيتي، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن جوردون بانكس حارسه السابق الذي قاد إنجلترا للفوز بكأس العالم 1966 لكرة القدم توفي عن 81 عامًا.

ونشر النادي في موقعه على الإنترنت: “يؤسفنا الإعلان ببالغ الحزن عن وفاة جوردون الليلة الماضية. الحزن يعتصرنا؛ لكننا لن ننسى الكثير من الذكريات الرائعة التي جعلتنا نفخر به، نطالب الجميع باحترام خصوصية الأسرة في الوقت الحالي”.

بدأ بانكس مسيرته الكروية مع نادي تشيسترفيلد حتى صعد للفريق الأول عام 1958، ولعب معه حتى عام 1959، قبل أن يتم انتقاله إلى صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

ولعب الأسطورة 73 مباراة دولية مع إنجلترا بين 1963 و1972، وخاض نحو 200 مباراة مع ستوك سيتي قبل الاعتزال عقب حادث سيارة كلفه فقدان البصر في إحدى عينيه.

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حرس عرين ليستر سيتي لمدة تزيد على الـ7 مواسم ونصف، تألق خلالها وشارك فيما يقرب من 293 مباراة.

بعد كأس العالم لكرة القدم 1966 وتتويجه مع الإنجليز بلقب المونديال، انتقل إلى نادي ستوك سيتي، ولعب معه حتى عام 1971، وقبل انطلاق موسم 71/72 انضم إلى فريق هيلانك الجنوب إفريقي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

انضم إلى عدة أندية أخرى في الدوري الأمريكي والآيرلندي قبل أن يُجبر على اعتزال لعب كرة القدم بعد فقدان إحدى عينيه في حادث سيارة.

لعب بانكس مع منتخب إنجلترا ما يزيد على 70 مباراة دولية؛ حيث كانت الانطلاقة الدولية عام 1963 واستمرت حتى عام 1972.

بانكس – مالك ستوك سيتي- كان الخيار الأول في كأس العالم لكرة القدم 1966 وكأس العالم لكرة القدم 1970.