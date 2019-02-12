كلوب يدفع بفابينيو في قلب الدفاع أمام بايرن ميونخ

يقابل فريق ليفربول الإنجليزي من أزمة في خط الدفاع، قبل مواجهة بايرن ميونخ الألماني الأسبوع المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

ويغيب الهولندي فيرجل فان دايك عن مواجهة الذهاب أمام بايرن ميونخ بسبب الإيقاف، بينما تحوم الشكوك حول قدرة الكرواتي ديان لوفرين على المشاركة، حيث يعاني من الإصابة، كما لم يتعافى جو جوميز حتى الآن.

وصرح كلوب عقب وصول بعثة ليفربول إلى الأراضي الإسبانية لقضاء معسكر استعداد قصير يمتد حتى الجمعة المقبل أن الفريق الطبي يحاول قدر المستطاع تجهيز لوفرين للمواجهة، حيث غاب المدافع الكرواتي عن ذلك المعسكر.

وأوضحت صحيفة "تيليجراف" البريطانية أن أزمة الدفاع قد تجبر كلوب على الدفع بأحد لاعبي خط الوسط بجوار جويل ماتيب، المدافع الوحيد الجاهز في قائمة ليفربول، خلال مواجهة بايرن ميونخ، وأضافت ان البرازيلي فابينيو أبرز المرشحين للعب ذلك الدور.

ويستضيف ليفربول نظيره البافاري في العاشرة مساء التاسع عشر من فبراير الجاري، ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما يلتقي الفريقان إيابًا في ميونخ، في الثالث عشر من شهر مارس المقبل.