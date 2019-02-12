شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يؤكد عناية واهتمام القيادة بتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في المناطق كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين كافة وعنايتها الكريمة لتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال حضور نائب أمير منطقة نجران اليوم (الثلاثاء) المباراة التي جمعت بين فريقي نجران وجدة ضمن مباريات كاس الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى على ملعب جامعة نجران، التي انتهت بفوز فريق نجران 3 أهداف مقابل هدف لفريق جدة.

وأعرب نائب أمير نجران، عن شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز على متابعة واهتمامه بكل ما من شأنه دعم الرياضة في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران على وجه الخصوص لأهمية الأندية الرياضية في احتواء الشباب وصقل مواهبهم في مختلف النشاطات الرياضية.

كما التقى الأمير تركي بن هذلول بين شوطين المباراة، فريق جامعة نجران بمناسبة حصولهم على لقب بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة القدم فئة«ب»، بحضور مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.