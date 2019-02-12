الارشيف / اخبار الرياضه

نائب أمير نجران يؤكد عناية واهتمام القيادة بتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في المناطق كافة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير نجران يؤكد عناية واهتمام القيادة بتنشيط الحركة والترفيهية في المناطق كافة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (نجران)

أكد نائب أمير منطقة نجران الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز، حرص القيادة الرشيدة على تحقيق الرفاهية للمواطنين كافة وعنايتها الكريمة لتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في مختلف مناطق المملكة.

جاء ذلك خلال حضور نائب أمير منطقة نجران اليوم (الثلاثاء) المباراة التي جمعت بين فريقي نجران وجدة ضمن مباريات كاس الأمير لدوري الدرجة الأولى على ملعب جامعة نجران، التي انتهت بفوز فريق نجران 3 أهداف مقابل هدف لفريق جدة.

وأعرب نائب أمير نجران، عن شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز على متابعة واهتمامه بكل ما من شأنه دعم في جميع مناطق المملكة ومنها منطقة نجران على وجه الخصوص لأهمية الأندية الرياضية في احتواء الشباب وصقل مواهبهم في مختلف النشاطات الرياضية.

كما التقى الأمير تركي بن هذلول بين شوطين المباراة، فريق جامعة نجران بمناسبة حصولهم على لقب بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات لكرة القدم فئة«ب»، بحضور مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب أمير نجران يؤكد عناية واهتمام القيادة بتنشيط الحركة الرياضية والترفيهية في المناطق كافة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا