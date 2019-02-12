شكرا لقرائتكم قبل مواجهة الاتحاد السكندري.. الهلال يقسو على القادسية برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد نادى الهلال السعودى ثلاث نقاط بعد الفوز على القادسية بنتيجة 4 / 1، ضمن مباريات الدوري السعودي فى اللقاء الذى جمعهما بملعب "جامعة الملك سعود" ضمن منافسات الجولة الـ 20.

أحرز أهداف الهلال السعودى كل نواف العابد فى الدقيقة 33، وجوميز فى الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول، جوفينكو في الدقيقة 80 وعلي البليهي في الدقيقة 88 بينما أحرز هدف القادسية الوحيد بيسمارك في الدقيقة 67.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 9 نقاط على النصر صاحب الوصافة، بينما يحتل القادسية المركز العاشر برصيد 23 نقطة.

وتعد مباراة القادسية بمثابة البروفة الأخيرة لفريق الهلال الذى يستعد لملاقاة الاتحاد السكندرى السبت المقبل بملعب "جامعة الملك سعود" بالعاصمة السعودية الرياض، فى ذهاب الدور ربع النهائى بمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال البطولة العربية.



الهلال فى الصدارة

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الهلال يفوز على القادسية

جوميس وسيبيا

فرحة الهدف