شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يعلن ترحيبه بتعديل الجبلاية لمواعيد مسابقتي الدوري والكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة نادى بيراميدز ترحيبها بتعديلات اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبو ريدة ولجنة المسابقات والخاصة بمواعيد مسابقتى كأس مصر والدورى الممتاز، حيث تكفلت التعديلات الجديدة بتأجيل مباراة الأهلى وبيراميدز فى مسابقة الدورى الممتاز واستبدالها بمباراة نفس الفريقين فى مسابقة الكأس، بمبدأ تكافؤ الفرص بعد تلاشى خوض الفريق مباراة الدور الثانى مع الأهلى فى الدورى الممتاز قبل خوض الأخير مباراته فى الدور الأول مع الزمالك فى إطار نفس المسابقة لضمان ترتيب أكثر عدلًا للمباريات بين ثلاثى القمة المتنافس على اللقب، كما لا تتضمن التعديلات الجديدة أى أعباء إضافية بزيادة عدد المباريات على أى ناد.

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وتؤكد إدارة نادى بيراميدز احترامها الكامل لكل المنافسين مع التأكيد التام باستعداد الفريق لمواجهة أى منافس فى أى وقت طالما لم يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص، ويؤكد بيراميدز أنه لا يرغب إلا فى المطالبة بحقوق النادى المشروعة ولن نتوقف عن ذلك دون المساس بحقوق الآخرين.