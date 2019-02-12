شكرا لقرائتكم خبر عن التهاون فى "العقوبات الإدارية" يحرم حكم سيمبا والأهلى من التميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المباراة - تسيمبا التنزانى - X الاهلى الجولة الـ4 من دورالمجموعات لدورى ابطال افريقيا

الملعب – الاستاد الوطنى بدار السلام

النتيجة – فوز سيمبا التنزانى بهدف نظيف

الحكم- محمود اسماعيل – صاحب الـ30 عاما دولى 2015

المساعد الأول – وليد على

المساعد الثاني – محمد عبد الله

الحكم الرابع - ناجى صبحى

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ظهر الحكم هادئا متمتعا بلياقة بدنية جيدة خلال إدارته لمواجهة سيمبا التنزانى والأهلى الذى أقيم ظهر اليوم وانتهى بفوز الفريق المضيف بهدف مقابل للاشىء.

الحكم السودانى لم يتأثر بالجماهير الغفيرة التى ملأت جنبات الملعب وبذل جهدا بدنيا كبيرا، لكنه رغم هذا كان يتمركز بشكل غير صحيح حتى انه كان يجد صعوبة فى الخروج من محيط اللعب وطريق الكرة وظل طوال اللقاء يتحرك بشكل طولى بين خطى الـ18 ،لكنه تعامل مع اللاعبين بهدوء واكتفى بالتحذيرات الشفوية خاصة فى الالتحام بين اللاعبين رغم أن هناك تهور بين اللاعبين يستحق التدخل فى الميعاد طبقا للقانون ، لم يكن الحكم موفقا فى تقدير الوقت بدل الضائع خاصة فى شوط المباراة الثانى الذى شهد اضاعة الوقت من لاعبى الفريق المضيف.

38 خطا وهدف وإنذار الابرز تحكيميا باللقاء

تدخل الحكم بالصافرة واحتسب 38 خطا على الفريقين بينها العديد من العديد من المخالفات التى ترتقى الى التهور تستوجب تدخل الحكم بالبطاقة الصفراء طبقا للقانون سمح الحكم باستمرار اللعب وإتاحة الفرصه بشكل جيد خاصة فى الثلث الاخير من اللقاء ، اشهر الحكم بطاقة صفراء وحيد من نصيب لاعب الفريق المضيف الاوغندى مرشد جوكو فى الدقيقة 80 من عمر المباراة، كما تغاضى الحكم عن تطبيق القانون فيما يخص العقوبات الادارية ( الانذار- الطرد)

المساعدين

ظهر الثنائى بتمركز جيد وسمحوا باستمرار اللعب فى أكثر من هجمة ولم يكن هناك اختبارات حقيقة فى التسلل سوى حالتين فقط و تعاون الثنائى مع الحكم فى الاخطاء القريبة منهما طبقا للقانون .

الحكم الرابع

بذل جهدا للسيطرة على المنطقة الفنية التى شهدت اعتراضات من الفريق المضيف خاصة في شوط المباراة الثاني وأدى مهامه بشكل جيد وتعاون مع الحكم في أدارة المباراة طبقا للقانون.





إحصائيات المباراة : 38 خطأ - 5 ركلات ركنية – حالتين تسلل – هدف – أنذار.

الدرجات : الحكم – 8.0 المساعد الأول – 8.0 – المساعد الثاني – 8.0 – الحكم الرابع – 8.0-

