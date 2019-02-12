شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رضوان رئيسا لقطاع الناشئين بالمقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادى المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح تعيين محمد رضوان رئيسا لقطاع الناشئين بالنادى، فى إطار حرص مجلس الإدارة على الاستمرار فى تطوير والارتقاء بمستوى القطاع تنفيذا لسياسة المجلس المعروفة بالاهتمام بالناشئين وتوفير كل سبل الدعم .

وعقد محسن صلاح جلسة مع محمد عادل فتحى عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم عموما وقطاع الناشئين على وجه الخصوص، وتم التوصل الى قرارين الاول بتعيين رضوان والثانى تعيين رفعت رجب ريعو الذى كان يتولى رئاسة القطاع تعيينه مستشارا لمجلس الادارة لشئون كرة القدم.

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وأكد فتحى أن مجلس الإدارة يقدر دور ريعو الفترة الماضية فى قطاع الناشئين، موجها له التحية على ما بذله من جهد وسيفيد النادى فى منصبه الجديد كمستشار لمجلس الإدارة.

وأضاف فتحى أن محمد رضوان ابن من أبناء المقاولون وليس غريبا على قطاع الناشئين، مشيرا الى ثقة المجلس فى قدرته على قيادة القطاع بنجاح وتقديم مواهب تفيد الفريق الأول والكرة المصرية وأنه يمتلك من الآن كل الصلاحيات لاتخاذ ما يراه مناسبا من قرارات ورؤية فنية للنهوض بقطاع الناشئين بالمقاولون، وأن مجلس الإدارة يقدم كل الدعم له، فيما قرر المجلس أيضا الاستغناء عن عدد من المدربين والإداريين فى إطار إعادة الهيكلة فى القطاع.