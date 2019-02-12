شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وتغيير ملعب مباراة بورتو والنصر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات دورى القسم الثانى تأجيل مباراة بورتو والنصر فى الجولة الـ18 للقسم الثانى لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الجمعة المقبل بدلا من الخميس، كما تقرر نقلها لاستاد عجرود بالسويس بدلا من استاد السكة الحديد.

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جاء تأجيل وتغيير ملعب المباراة بسبب غلق استاد السكة، حيث من المقرر أن يكون ضمن الملاعب التى ستستضيف تدريبات أحد الفرق المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 .

وتقام المباراة فى الثانية والنصف ظهرا ويحتل بورتو المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الـ8 برصيد 21 نقطة.