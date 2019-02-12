الارشيف / اخبار الرياضه

تأجيل وتغيير ملعب مباراة بورتو والنصر بالقسم الثانى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل وتغيير ملعب مباراة بورتو والنصر بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة مسابقات دورى القسم الثانى تأجيل مباراة بورتو والنصر فى الجولة الـ18 للقسم الثانى لمدة 24 ساعة، لتقام يوم الجمعة المقبل بدلا من الخميس، كما تقرر نقلها لاستاد عجرود بالسويس بدلا من استاد السكة الحديد.

 

Advertisements

جاء تأجيل وتغيير ملعب المباراة بسبب غلق استاد السكة، حيث من المقرر أن يكون ضمن الملاعب التى ستستضيف تدريبات أحد الفرق المشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية 2019 .

 

وتقام المباراة فى الثانية والنصف ظهرا ويحتل بورتو المركز الـ 12 برصيد 17 نقطة، فيما يحتل النصر المركز الـ8 برصيد 21 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تأجيل وتغيير ملعب مباراة بورتو والنصر بالقسم الثانى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا