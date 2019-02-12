شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتصفح موقع سوبر كورة فى ثوبه الجديد.. كواليس الملاعب وأسرار النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عشاق ومحبو الرياضة المصرية والعالمية على موعد مع انطلاقة جديدة لموقع "سوبر كورة" خلال الأيام المقبلة فى ثوب جديد، لمتابعة آخر الأخبار والأحداث المهمة بمختلف الألعاب بدءًا من معشوقة الجماهير كرة القدم وانتهاء بالألعاب الشعبية الكبرى.

خدمات خبرية وتحليلية وإحصائية جديدة، ستظهر على موقع سوبر كورة فى ثوبه الجديد لتغطية كل الأحداث الكروية والرياضية، مع نشر مواعيد ونتائج كل المباريات بمختلف المسابقات لحظة بلحظة على مدار الـ24 ساعة.

تصفح موقع سوبر كورة سيكون أمرًا سهلاً أمام الجميع حيث سيتضمن 4 سكاشن فى الصفحة الرئيسية وهى الأخبار وسوبر هاتريك وسوبر Tv و سوبر فوتو.

عند الدخول على موقع سوبر كورة عبر رابط: http://www.superkora.football/ ستكون البداية مع التوب ستورى الذى يتضمن أهم الأخبار المنشورة على الموقع بمختلف السكاشن.



توب ستورى

بعد الإطلاع على التوب ستورى نجد سكشن سوبر هاتريك الخاص بالتحليلات الرياضية والحوارات مع نجوم الكرة وكذلك الموضوعات النوعية الخاصة برصد أداء اللاعبين وتحليل الخبراء لمختلف الفرق.

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سوبر هاتريك

بينما سيكون سكشن الأخبار لنشر كل الأحداث المهمة لحظة بلحظة سواء على الصعيد المحلى أو العربى أو الدولى حيث سيتضمن رصد جميع الأندية داخل وخارج مصر وكذلك نتائج المباريات بكل تفاصيل المباراة من لحظة انطلاقها حتى إطلاق صافرة النهاية.



الأخبار

كما يتضمن موقع سوبر كورة التواصل مع الجماهير بشكل دائم من خلال استطلاع رأى يتغير باستمرار وفقًا للأحداث الجارية ليعبر الجمهور عن آرائه فى مختلف القضايا الرياضية.



استطلاع الرأى

وسيكون عشان مقاطع الفيديو مع سكشن خاص لنقل كل الأحداث بالفيديو سواء أهداف المباريات أو الأحداث الخاصة بتواجد كاميرا سوبر كورة فى قلب الحدث.



سوبر tv

كما سيكون هناك سكشن خاص لنقل الأحداث الرياضية مصورة سواء تدريبات الأندية المختلفة داخل وخارج مصر أو المباريات وغيرها من الأحداث التى تهم القارئ.



سوبر فوتو