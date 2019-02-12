موعد مباراة الزمالك ونصر حسين داي في الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

كتب: ضياء السقا

يستضيف الزمالك، نصر حسين داي الجزائري، في التاسعة مساء الأربعاء، على ملعب برج العرب، في الجولة الثانية من دور المجموعات، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد تأهل لدور المجموعات على حساب اتحاد طنجة المغربي، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3-1، في دور الـ32 الثاني.

وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك في المجموعة الرابعة، بجانب نصر حسين داي الجزائري، وبترو أتليتكو الأنجولي، وجور ماهيا الكيني.

وخسر الزمالك في الجولة الأولى من جورماهيا الكينى، في كينيا 4-2.

ويحتل الأبيض المركز الأخير بالمجموعة بدون رصيد، فيما يتصدر جور ماهيا الترتيب بـ3 نقاط، بفارق الأهداف عن وصيفه نصر حسين داي.

التشكيل المتوقع

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وسيبدأ كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء وحمدي النقاز ومحمد عبد الغني

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 3، المشفرة