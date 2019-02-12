جروس: نصر حسين داي منافس صعب.. وفرص التأهل متكافئة في المجموعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، إن فرص جميع الفرص بمجموعة فريقه تعد متكافئة في التأهل.

ويستضيف الزمالك في التاسعة مساء يوم غد الأربعاء نظيره نصر حسين داي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وشدد جروس، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي للمباراة الذي عُقد اليوم الثلاثاء، على أن الفريق الجزائري منافس صعب، ويمتلك مدرب له خبرات كبيرة، مشيرًا إلى أن فريقه يجب أن يكون مستعدًا جيدًا للقاء:" سنلعب للفوز خاصة وأن المباراة على ملعبه".

وأوضح جروس أن حازم إمام سيغيب عن المباراة لمعاناته من إصابة خفيفة، كما أن الفريق لديه لاعبين متميزين في القائمة:"اخترت المجموعة التي ستخوض المباراة لتحقيق الفوز".

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وشدد المدير الفني للزمالك على أن الفريق يركز جيدًا في اللقاء لتحقيق هدفه في المباراة حتى يتأهل ويكمل مشواره للنهائي من للتتويج بالبطولة.

وقال المدير الفني للزمالك، إن المشوار طويل في الكونفدرالية والفريق يحارب في كل مباراة لتحقيق الفوز في المباريات.

وأوضح المدرب السويسري أن الفريق لم يدافع جيدًا في لقاء جورماهيا والمطلوب منه غدًا الدفاع بصورة جيدة أمام بطل الجزائر.

وشدد جروس على أن التفاصيل الصغيرة هي التي ستحدد الفائز غدًا، منوهًا أن الفريق سيعمل على تسجيل هدفين والعمل على عدم تلقي أهدافًا.