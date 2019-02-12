بالأسماء.. قطر تتجسس على لاعبين مصريين

محمد الشناوي

وكالات

كشفت تقارير صحافية عن محاولة قطر لقرصنة حسابات البريد الإلكتروني الخاصة بثمانية لاعبي كرة قدم مصريين، وذلك كجزء من عملية قرصنة واسعة النطاق أثرت على 1200 شخصية دولية نافذة، وفقا لوثائق كشفها الصحافي الكندي - المصري محمد فهمي.

وقالت صحيفة "ذا كولر" الأمريكية في تقرير لها: الدولة التي حصلت على استضافة كأس العالم بعد فضائح وقضايا رشوة واحتيال، اخترقت حسابات لاعبي كرة قدم مصريين محترفين، وكشف عنها الكاتب فهمي خلال مؤتمر صحافي.

ويتقدم محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي والمنتخب المصري، قائمة اللاعبين الذين حاولت قطر اختراق بريدهم الإلكتروني، بجانب محمود حمدي لاعب الزمالك.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الخبراء يعتقدون أن اختراق حسابات لاعبي كرة القدم، يتماشى مع طموحات قطر في الرياضة والجوانب السياسية، وقال ديفيد ريبوي من مجموعة الدراسات الأمنية: إن المليارات التي أنفقت فيها قطر على عرضها في كأس العالم، والأمور المشبوهة التي بدأ أنها مستعدة للقيام بها لتأمين نفوذها.

وأوضح فهمي أن "الهاكرز" المدعومين من قطر يراقبون رسائل البريد الإلكتروني وفي حالات أخرى يسرقونها، ويجري الاختراق من شركة قطرية للاتصالات، من داخل العاصمة الدوحة، وواصل: هناك أدلة عديدة.. مثل رسائل "واتساب" بين الأفراد المسؤولين عن مخطط التجسس الإلكتروني، وكل هذه المعلومات، وأكثر.

وأضاف: وصمة عار.. لأنه من غير المعقول أن تستضيف قطر كأس العالم 2022، وبإمكانها أن تتجسس على لاعبي كرة القدم، ويمكن أن نتخيل ماذا سيحدث إذا تواجدت الدول المشاركة في المونديال، وتم التجسس عليها باستخدام "الواي فاي" في الفنادق، وهي جريمة غير أخلاقية، ولابد من تنبيه الاتحاد الدولي للعبة "فيفا".