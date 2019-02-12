ريال مدريد يستهدف ضم نجم يوفنتوس

يوفنتوس كتب- محمد معتز صلاح الدين يستهدف نادي ريال مدريد الإسباني ضم الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تعزيز الخط الهجومي لدى الفريق. الفريق. وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نادي يوفنتوس الإيطالي يخطط لضم ديبالا وتقديم عرض مقابل 120 مليون يورو ، وأشارت الصحيفة إلى أن ديبالا لا يعجبه الدقائق التي يحصل عليها في هذا الموسم، خاصةً منذ انضمام كريستيانو رونالدو إلى السيدة العجوز في الصيف الماضي، قادمًا من ريال مدريد.

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