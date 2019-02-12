بالصور.. الاتحاد السكندري يصل الرياض استعدادًا لمباراة الهلال

بعثة نادي الاتحاد السكندري

رسالة الرياض- أميرة فتحى:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى رئيس النادى الى الرياض ومقر إقامة البعثة بفندق ماريوت الرياض، استعدادًا لمواجهة الهلال السعودي في منافسات كأس زايد للأندية العربية.

وتواجد فى أستقبال بعثة الاتحاد كل من القنصل المصرى والدكتور أحمد قاسم رئيس العام الرياضى

للمصريين العاملين بالخارج وَعَبَد العزيز عمر حبائل مسئول العلاقات العامة بنادى الهلال السعودى.

وكان هناك حديث جمع بين محمد مصيلحى رئيس النادى والكابتن حلمى طولان المدير الفنى والكابتن الهانى سليمان حارس مرمى وكابتن الفريق فى لقطة رصدتها الوفد

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غلب عليها الود .

وأكد طولان للوفد على أنه حريص على حضور مباراة الهلال السعودى أمام فريق القادسية اليوم والكابتن وليد صلاح الدين على رفضه التام لحضور اللاعبين المباراة حتى لا يصابوا بالاحباط او الاستهتار من الفريق المنافس.

وشدد على أهمية مباراة الأخضر أمام الهلال وصعوبتها خاصة وان الهلال يمتلك مجموعة من اللاعبين المحترفين الأقوياء لافتا الى أهمية رفع الروح المعنوية للاعبين.