شاهد.. في ذكرى وفاته الـ"16" مشاهد مؤثرة من جنازة ثابت البطل

كتبت- سلمى محمد :

تحل اليوم الذكرى الـ "16" لوفاة الأسطورة ثابت البطل الحارس العملاق لمرمى النادى الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي فارق عالمنا عن عمر يناهز 52 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان لمدة ثلاث سنوات تاركًا مسيرة رياضية حافلة بالانجازات.

ويذكر أن جنازة الراحل ثابت البطل مهيبة شارك فيها الآلاف من جماهير الأهلي ومجلس إدارته وزملائه في الملعب من جيل السبعينيات والثمانينيات ومسؤولي الكرة

المصرية الذين وقع عليهم خبر وفاته كالصدمة.

وحملت الجماهير العاشقين لثابت البطل نعش جثمانه ملفوف في علم الأهلي ليدفن فى مدافن أسرته بمسقط رأسه بالحوامدية، والجدير بالذكر أنه بدأ مشواره الكروي في نادي سكر الحوامدية، وكان يلعب في البداية كجناح أيسر، وفي إحدى المباريات تعرض حارس المرمى للإصابة ليقف

هو بدلاً منه، واكتشف مدربه موهبته في حراسة المرمى ليستمر ثابت في هذا المركز.

وانتقل البطل إلى صفوف النادي الأهلي وهو في التاسعة من عمره ليبدأ مشوارة مع الفريق الأحمر وبدأ المشاركة رسميًا مع الفريق

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الأول في مارس 1975 وخلال 16 عاما متتالية.

وحقق ثابت البطل مع الأهلي 11 لقبا للدوري وسبعة ألقاب لكأس مصر، ولقبين لدوري أبطال أفريقيا وثلاثة ألقاب لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس ولقبا للكأس الأفروآسيوية، وحمل شارة القيادة عقب اعتزال محمود الخطيب عام 1987 .

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