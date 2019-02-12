اتحاد الكرة يعلق على انسحاب ميت الخولي من الدوري النسائي

دينا الرفاعي

كتبت- رضوى خضر:

صرحت الدكتورة دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمسئولة عن ملف كرة القدم النسائية، تصريح خاص للوفد تؤكد من خلاله أن فريق ميت الخولي يعتبر منسحبًا من بطولة الدوري الممتاز النسائي بعد غيابه في المباريتين السابقتين أمام المؤسسة العمالية وميت عقبة، و لن يتطلب الأمر تقديم اعتذار رسمي من نادي ميت الخولي فهو الآن يعتبر منسحبًا بشكل نهائي طبقاً للائحة المسابقات.

كما أضافت د. دينا الرفاعي خلال تصريحها أن إدارة نادي ميت الخولي قررت عدم المشاركة في المباريات بعدما تم صرف الدعم لأندية الدوري الممتاز من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم المقدر لكل نادي 20 ألف جنيه، وهذا الأمر يسئ لكرة القدم النسائية وتوضح هذه الواقعة أن بعض الاندية لم تشارك في الدوري النسائي من أجل رفعة اللعبة و ينظرون فقط

لمصالحهم الشخصية وضمان أصواتهم في الجمعية العمومية، وهو الأمر الذي تعاني منه لعبة كرة القدم النسائية على مدار السنوات السابقة وتكمن الأزمة في مجالس إدارات الاندية التي تتحايل على الاتحاد من أجل مصالحهم وليس من أجل دعم و تطوير اللعبة و الصالح العام.أما عن مصير نتائج فريق ميت الخولي خلال الدوري، فأوضحت دينا الرفاعي بأن هذا الأمر سينظر من قبل لجنة المسابقات و سيتم اتخاذ اللازم طبقًا للائحة المسابقات، كما سيتم تطبيق لائحة شئون اللاعبين فيما يخص مصير لاعبات فريق ميت الخولي.