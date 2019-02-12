اونلاين | livehd7 مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر اليوم - الاسطورة لايف HD

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الاهلي والنصر بث مباشر , دوري كاس الامير محمد بن سلمان الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019 الجولة العشرون , في قمة من قمم الدوري السعودي الممتاز ومن كلاسيكويات الكرة السعودية سنكون علي موعد اليوم مع مباراة اهلي جدة والنصر في لقاء لحساب الجولة العشرين من الدوري السعودي للمحترفين في موقعة ستقام علي ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ملعب الجوهرة المشعة معقل فريق اهلي جدة في لقاء ينتظره جميع محبي الفريقين وجميع جمهور الكرة السعودية ومحبي الدوري السعودي بشكل عام

مباراة الذهاب في الجولة الثامنة من البطولة المحلية قد انتهت بفوز الاهلي علي النصر بهدفين نظيفين في موقعة كانت صعبة علي الفريق الجداوي لكنه نجح في تجاوز عقبة العالمي بكل سهولة ومن ثم حصد الثلاث نقاط الهامة وسيسعي اهلي جدة اليوم علي ميدانه وامام جماهيره في حصد الثلاث نقاط من اجل اللحاق بالنصر في وصافة الدوري السعودي ومن ثم المنافسة علي لقب الدوري السعودي هذا الموسم , المباراة ستكون قوية وممتعة بين الفريقين الكبيرين وستكون قمة مباريات تلك الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز

بطاقة مباراة القمة اليوم.

الدوري السعودي للمحترفين 2018-2019

الدور الثاني

الجولة العشرون

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ملعب مدينة الملك عبد الله ( الجوهرة المشعة )

موعد المباراة.

الثلاثاء 12 فبراير 2019

الساعة 19:20 مساءا بتوقيت مصر.

الساعة 20:20 مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة.

قنوات السعودية الرياضية التي قامت بشراء حقوق الدوري السعودي من مجموعة أم بي سي برو.