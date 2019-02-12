اونلاين | dawri plus لايف | مشاهدة مباراة النصر والاهلي بث مباشر لايف HD | كورة اون لاين | يلا شوت Yalla Shoot | Bein Match

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موعد مباراة الأهلي والنصر، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النصر في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق النادي الأهلي وأيضاً عشاق نادي النصر، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الأهلي والنصر، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنصر.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الأهلي والنصر، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الأهلي والنصر في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الأهلي والنصر

موعد مباراة الأهلي والنصر، يستعد فريق الأهلي لملاقاة ضيفه فريق النصر في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم السعودية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 12 فبراير 2019 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع العشرين في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الأهلي والنصر تحديداً في تمام الساعة 19:20 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 20:20 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 21:20 مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الأهلي والنصر والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الأهلي والنصر، سوف تكون مباراة الأهلي والنصر منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الأهلي والنصر والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الأهلي والنصر، يدخل فريق الأهلي غمار مباراته المنتظرة القادمة أمام ضيفه فريق النصر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة صحوته في الآونة الأخيرة.

ولا شك أن فريق الأهلي يعلم جيداً أن حظوظه ليست كبيرة للغاية من أجل المنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، وخاصة وأن الفارق قد وصل بينه وبين فريق الهلال صاحب الصدارة إلى 10 نقاط كاملة.

وبالتالي فإن الهدف الرئيسي لفريق الأهلي سوف يكون هو إنهاء مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يضمن مقعده من جديد في النسخة القادمة في مسابقة دوري أبطال آسيا.

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ومن المتوقع أن يقوم السعودي يوسف عنبر المدير الفني لفريق الأهلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أهلاوية سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام ضيفه فريق النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: عبد الله تارميِن / محمد آل فتيل / باولو دياز / محمد عبد الشافي.

خط الوسط: نوح الموسى / كلاوديو بايزا / عبدالفتاح عسيري / سلمان المؤشر.

خط الهجوم: عمر السومة / دجانيني.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مغايراً تماماً بالنسبة إلى فريق النصر بعكس نظيره فريق الأهلي، وخاصة وأن فريق النصر يُنافس بكل قوة في الموسم الحالي على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ولكن وفي الوقت ذاته يُدرك فريق النصر مدى حجم الضغوطات التي سوف يُعاني منها سواء في هذه المباراة أو حتى في الفترة المتبقية من عمر الموسم، وذلك نظراً لأن فارق النقاط بينه وبين فريق الهلال صاحب الصدارة قد وصل إلى 6 نقاط.

وهو الأمر الذي يعني بدوره أن أي تعثر لِفريق النصر في الجولات القادمة من عمر المسابقة، سوف يضمن مباشرة فريق الهلال التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة المنتظرة أمام مضيفه فريق الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / عوض خميس.

خط الوسط: إبراهيم غالب / دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / يحيى الشهري.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.