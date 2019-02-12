اونلاين | live الآن: مشاهدة مباراة الأهلي والنصر بث مباشر دوري بلس الآن Dawri Plus يلا شوت الأسطورة Ksa Sport كورة لايف livehd7

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بث مباشر مباراة النصر والأهلي بدون تقطيع

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ويبدأ موعد البث المباشر لمواجهة الاهلي ضد النصر مساء اليوم الثلاتاء في الساعة السابعة و20 دقيقة بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة و20 دقيقة بتوقيت السعودية عبر قناة KSA SPORT بجودة عالية HD.

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