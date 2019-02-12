اونلاين | يلا شوت "saudia" مشاهدة مباراة اهلي جدة والنصر | مباراة Al Ahly vs Al Nassr مباشر دوري بلس | Dawriplus مجانا مباشر

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وصل لاعبو الأهلى والنصر السعودى إلى ملعب الجوهرة قبل المواجهة المرتقبة بينهما اليوم فى السابعة والربع مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من عمر مسابقة الدوري السعودي.

يلا شوت "saudia" مشاهدة مباراة اهلي جدة والنصر | مباراة Al Ahly vs Al Nassr مباشر دوري بلس | Dawriplus مجانا مباشر

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى السعودى برصيد 36 نقطة، خلف النصر صاحب الوصافة بفارق 4 نقاط.

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يلا شوت "saudia" مشاهدة مباراة اهلي جدة والنصر | مباراة Al Ahly vs Al Nassr مباشر دوري بلس | Dawriplus مجانا مباشر

ويستهدف الأهلى تحقيق الفوز الخامس على التوالى لمواصلة الحفاظ على آماله الضئيلة فى الحصول على لقب الدورى السعودى، علمًا بأن الهلال يتصدر لائحة الترتيب برصيد 46 نقطة.

يلا شوت "saudia" مشاهدة مباراة اهلي جدة والنصر | مباراة Al Ahly vs Al Nassr مباشر دوري بلس | Dawriplus مجانا مباشر

وستشهد تلك الموقعة المنتظرة، الظهور الأول للأوروجويانى خورخى فوساتى، المدير الفنى الجديد لفريق الأهلى الذي تولى المهمة خلفًا للأرجنتيني بابلو جويدى.