رياضة | خطة نجوم تشيلسي للتخلص من ساري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطة نجوم تشيلسي للتخلص من ساري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات مستقبل الايطالي ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي، غامضاً في الفترة المقبلة بعدما خسر الجميع داخل غرفة تبديل الملابس في ظل سوء نتائج الفريق مؤخراً.

وقالت إذاعة ‏كادينا سير، أن ماوريسيو ساري قد خسر غرف ملابس تشيلسي وإقالته ربما مسألة وقت لكن اللاعبين لا يرغبون في استمراره مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأشارت كادينا سير إلى أن بقاء ساري الآن بسبب مارينا، الروسية ترغب بمنحه فرصة أخرى مستغلة عدم وجود ابراموفيتش في انجلترا لكن نجوم الفريق لا يرغبون ببقاءه والنتائج السيئة قد تتواصل لدفع إقالته بأسرع وقت.

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وذكرت الإذاعة الاسبانية أن ‏هناك أخبار قوية عن إمكانية قيام بعض نجوم الفريق بالتراخي خلال المباريات القادمة لدفع إقالة ساري بشكل مبكر بعدما خسر غرف الملابس.

وتلقى فريق تشيلسي خسارة قاسية من مانشستر سيتي بسداسية نظيفة مساء الأحد الماضي وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية تعيين فران لامبارد بدلا من ساري.

وتشير التقارير إلى أن هناك أسماء أخرى مرشحة لقيادة فريق تشيلسي خلال الفترة المقبلة مثل زين الدين زيدان ولوران بلان.