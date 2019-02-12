رياضة | مواجهات مرتقبة لسيراميكا وجمهورية شبين ودمياط والشمس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات مرتقبة لسيراميكا وجمهورية شبين ودمياط والشمس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام ستة مباريات في المجموعة الثانية، من دوري القسم الثاني، عصر الخميس المقبل، حيث تشهد الجولة الثامنة عشر، إقامة لقاءات من العيار الثقيل، أهمها سيراميكا مع المريخ، بستاد المقاولون العرب، والشمس مع كوكاكولا بملعب الشمس، ودمياط مع نادي مصر بملعب رأي البر، وجمهورية شبين مع منتخب السويس، بستاد جامعة المنوفية، بينما تأجل لقاء بورتو مع النصر لمدة 24 ساعة، ونقل المباراة من ملعب السكة الحديد إلى ستاد عجرود بالسويس.

* سيراميكا مع المريخ

يشهد ملعب المقاولون العرب، لقاء عام، يجمع فريق سيراميكا كليوباترا المتصدر بـ 36 نقطة، بقيادة رمضان السيد، مع فريق المريخ البورسعيدي، صاحب المركز السادس بقيادة اشرف خضر برصيد 24 نقطة، وخسر المريخ على ملعبه بالدور الأول بهدفين دون مقابل.

* أبى صقل مع الترسانة

يحل فريق الترسانة، بقيادة أحمد كشري، ضيفاً على فريق ألأبي صقل السيناوي، بقيادة طارق جمال، وذلك على ملعب المدينة الرياضية ببورسعيد.

ويحتل الترسانة المركز الثاني برصيد 34 نقطة، ويبحث عن الفوز، لمواصلة المنافسة على الصعود، بينما يحتل أبي صقل المركز الاخير برصيد 4 نقاط.

وحقق فريق الترسانه فوزا كبيرا في الدور الاول بسته أهداف نظيفة.

* القناه مع الزرقا

يواجه فريق القناه الثالث بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد 33 نقطة، نظيره، فريق الزرقا التاسع بقيادة أيمن الجمل برصيد 19 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، تفوق القناة بأربعة أهداف مقابل هدفين.

* الشمس مع كوكاكولا

وفي لقاء مرتقب، يخوض فريق الشمس العاشر بقيادة المدير الفني الجديد، تامر حسن، برصيد 19 نقطة، لقاء مرتقب، مع فريق كوكا كولا الرابع بقيادة تامر مصطفى برصيد 32 نقطة، وحقق كوكاكولا الفوز في الدور الأول بخماسية بيضاء.

* دمياط مع اف سى مصر

يلعب فريق دمياط الذي يتواجد بالترتيب قبل الاخير بقيادة محمد اسماعيل، برصيد 13 نقطة، مع فريق إف سى مصر صاحب المركز الخامس بقيادة محمد صلاح برصيد 31 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، قد حسم نتيجه الدور الاول.

* جمهورية شبين ومنتخب السويس

يواجه فريق جمهورية شبين صاحب المركز الثامن بقيادة سمير كمونه برصيد 21 نقطة، نظيره فريق منتخب السويس صاحب المركز الحادي عشر، بقيادة وائل القبانى برصيد 18 نقطة، وخسر السويس على ملعبه في الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

* بورتو مع النصر

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تأجلت مباراة فريق بورتو صاحب المركز الثاني عشر بقيادة اشرف توفيق برصيد 17 نقطة، مع فريق النصر الذي يحتل السابع بقيادة سيد عيد برصيد 21 نقطة، لتقام يوم الجمعه، بدلاً من الخميس، مع نقل اللقاء من ملعب السكة الحديد، إلى ملعب عجرود بالسويس، بسبب غلق ملعب السكة الحديد لتجهيزه لإستضافة تدريبات أحد المنتخبات الإفريقية المشاركة في بطولة إفريقيا، وحسر النصر على ملعبة في الدور الأو بأربعة أهداف مقابل هدف.

ترتيب المجموعة الثانية

1- سيراميكا 36 نقطة

2- الترسانه 34 نقطة

3- القناة 33 نقطة

4- كوكاكولا 32 نقطة

5- إف سى مصر 31 نقطة

6- المريخ 24 نقطة

7- النصر 21 نقطة

8- جمهورية شبين 21 نقطة

9- الزرقا 19 نقطة

10- الشمس 19 نقطة

11- منتخب السويس 18 نقطة

12- بورتو 17 نقطة

13- دمياط 13 نقطة

14- أبى صقل 4 نقاط