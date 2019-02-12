رياضة | بعثة الأهلي تعود الأربعاء إلى القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الأهلي تعود الأربعاء إلى القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعود إلى القاهرة في الثانية عشر ظهر غدٍ الأربعاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قادمة من تنزانيا، عقب مواجهة فريق سيمبا في دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمام سيمبا التنزاني عصر اليوم بهدف نظيف، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

وتغادر بعثة الأهلي فندق الإقامة في العاصمة التنزانية دار السلام في الثانية صباحاً على أن تصل مطار القاهرة في الثانية ظهر غدٍ الأربعاء.

ويحتل الأهلي صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال إفريقيا، بالفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة في مثلها.

ويستعد الأهلي لمواجهة الإنتاج الحربي يوم السبت المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.