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رياضة | كلويفرت يكشف سر جديد عن دي يونج

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلويفرت يكشف سر جديد عن دي يونج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي ياستن كلويفرت مهاجم فريق روما الإيطالي على أن انتقال مواطنه دي يونج كان حلماً له منذ سنوات طويلة.

وقال كلويفرت في تصريحات نشرتها صحيفة سبورت الكتالونية: دي يونج كان يحلم بالانتقال لبرشلونة، وكان لدي رغبة كبيرة في وصوله لهذا النادي بسبب أسلوبه.

واضاف كلويفرت: دي يونج يملك فنيات رائعة ولا يزال صغير في السن، اعتقد أنه سيتطور هناك في مع كوكبة كبيرة من النجوم داخل الفريق.

وكان برشلونة قد نجح في التعاقد مع دي يونج من أياكس الهولندي على أن ينضم للفريق بداية من الموسم المقبل بقيمة 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو متغيرة.

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