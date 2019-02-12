رياضة | عاجل.. الأهلي يرد على إقامة مباراة بيراميدز بالكأس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يرد على إقامة مباراة بيراميدز بالكأس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي على إقامة مباراة بيراميدز يوم 28 فبراير الجاري في دور الستة عشر ببطولة كأس مصر.

وقال شريف فؤاد عبر قناة النادي الأهلي:"بعد معرفتنا بالموعد الرسمي لمباراة النادي الأهلي وبيراميدز في كأس مصر سيجتمع مجلس إدارة النادي لإتخاذ القرار المناسب".

وتابع:" المجلس سيناقش مع أعضائه التغيير الجديد في جدول الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر وإقامة مباراة بيراميدز بنهاية الشهر الجاري على الرغم من اعتراض المجلس الأحمر على ذلك من البداية".