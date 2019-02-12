رياضة | سها مصطفى بطلة العالم في الكروكيه: سعيت لهذا اللقب منذ 10 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سها مصطفى بطلة العالم في الكروكيه: سعيت لهذا اللقب منذ 10 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حققت اللاعبة المصرية سها مصطفى إنجازا جديدا غير مسبوق للرياضة المصرية على المستوى العالمي، عقب فوزها بلقب بطلة العالم في مسابقة الكروكيه، والتي أقيمت في دولة نيوزيلاندا.

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وتفوقت سها على منال خضير من مصر، 3-1 .

وعلقت سها قائلة:" أنا مش مصدقة أني بطلة العالم وبحمد ربنا على حصثولي على بطولة العالم، وكان حلم أسعى إليه منذ 10 سنوات".

وتابعت "سها" واجهت في السيمي فاينال اللعبة جيني كلارك بطلة العالم لمدة سنوات ومن نفس البلد المقام عليها البطولة، وهي من الصعب أن تفوز عليها، لكني فزت أول جيمين والثالث خسرته، والرابع أيضا وقمت بحسم بطاقة التأهل في الشوط الخامس على أخر نقطة بـ 7 إلى 6 ، والفاينال كان مصري خالص .