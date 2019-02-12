رياضة | بيريز: هكذا سيكون ريال مدريد في عام 2030

علق فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، عن شكل الميرنجي خلال عام 2030 ، موضحًا أن الملكي هو نادي القرن العشرين وأنه يريد أن يكون نادي القرن الواحد والعشرين أيضاً.

وقال بيريز في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "هذا ما نعمل عليه يومياً، نريد ان يكون ريال مدريد الأفضل دائماً، نحن لدينا الموارد الاقتصادية والاستقرار لنصنع مستقبلاً رائعاً".

وأضاف: "في عام 2030 ريال مدريد سيكون نادياً عصرياً ويعمل مع العالم الرقمي بشكل جيد جداً ونريد التوسع في هذه المجالات وان نتواصل مع مشجعينا في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل".

واختتم: "نريد امتلاك أفضل ملعب في العالم، سيكون البيرنابيو الجديد شيئاً رائعاً وسوف يساعدنا على التطور، نريد البقاء كأفضل نادي".