رياضة | بيريز يعدد إنجازاته مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يعدد إنجازاته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أن ناديه يحافظ على أساطيره ويملك علاقة قوية معهم لأنهم مهمين جداً بالنسبة للنادي، مثل سانتياجو بيرنابيو، ألفريدو دي ستيفانو، كوبا والرئيس الشرفي الحالي خينتو، هؤلاء قاموا ببناء أسطورية لنا في أوروبا ونحن لن نتخلى عن تاريخنا وارثنا أبداً.

وقال بيريز في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "لقد حققنا 4 بطولات أوروبية في 5 مواسم وهدفنا هو ابقاء رغبة الفوز هذه دائماً".

وأضاف: "قمت بعمل بأمور كبيرة جداً في ريال مدريد عندما تم انتخابي رئيساً في عام 2000 ، قمت بدفع ديون النادي وقمت بتغيير الكثير من الأشياء ، لقد وضعت استراتيجية جديدة".

وواصل: "تعاقدت مع أفضل لاعبي العالم، زيدان ، فيجو ، رونالدو ، بيكهاهم ، اوين وغيرهم ، وكان هدفي دائماً عدم وجود المستثمرين في ريال مدريد وبقاء النادي ملكاً للأعضاء والجمهور فقط".

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وتابع: "لا نريد الإنفاق لمجرد الإنفاق ولن نقوم بذلك ، لدينا بالفعل أفضل اللاعبين في العالم ، مودريتش حقق الكرة الذهبية وجائزة الأفضل ولدينا عدد كبير جداً من المرشحين في جميع الجوائز ، هذه الأمور تتحدث عنا وعن ما نملك من لاعبين".

وأكمل: "دائماً ما اسمع اننا بحاجة لمهاجم جديد بالرغم من امتلاكنا أفضل مهاجم في العالم ، كريم بنزيما".

واستطرد: "استراتيجيتنا الان هي التعاقد مع المواهب الذين لديهم القدرة ليصبحوا أفضل لاعبين في العالم مثل ڤينيسيوس و رودريجو وغيرهم".