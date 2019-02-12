رياضة | بيريز يعدد إنجازاته مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيريز يعدد إنجازاته مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال بيريز في تصريحات لمجلة "فرانس فوتبول": "لقد حققنا 4 بطولات أوروبية في 5 مواسم وهدفنا هو ابقاء رغبة الفوز هذه دائماً".
وأضاف: "قمت بعمل بأمور كبيرة جداً في ريال مدريد عندما تم انتخابي رئيساً في عام 2000 ، قمت بدفع ديون النادي وقمت بتغيير الكثير من الأشياء ، لقد وضعت استراتيجية جديدة".
وواصل: "تعاقدت مع أفضل لاعبي العالم، زيدان ، فيجو ، رونالدو ، بيكهاهم ، اوين وغيرهم ، وكان هدفي دائماً عدم وجود المستثمرين في ريال مدريد وبقاء النادي ملكاً للأعضاء والجمهور فقط".
وتابع: "لا نريد الإنفاق لمجرد الإنفاق ولن نقوم بذلك ، لدينا بالفعل أفضل اللاعبين في العالم ، مودريتش حقق الكرة الذهبية وجائزة الأفضل ولدينا عدد كبير جداً من المرشحين في جميع الجوائز ، هذه الأمور تتحدث عنا وعن ما نملك من لاعبين".
وأكمل: "دائماً ما اسمع اننا بحاجة لمهاجم جديد بالرغم من امتلاكنا أفضل مهاجم في العالم ، كريم بنزيما".
واستطرد: "استراتيجيتنا الان هي التعاقد مع المواهب الذين لديهم القدرة ليصبحوا أفضل لاعبين في العالم مثل ڤينيسيوس و رودريجو وغيرهم".