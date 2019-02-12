رياضة | 7 مواجهات نارية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مواجهات نارية في مجموعة بحري بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقام سبعة مباريات مرتقبة، في الجولة الثامنة عشر، من منافسات (المجموعة الثالثة) يوم الخميس المقبل، في ظل صراع مشتعل، بين 5 أندية، على خطف بطاقة التأهل للدوري الممتاز.

ومن المنتظر أن تشهد تلك الجولة، مواجهات نارية، بين أندية القمة، أبرزها لقائي غزل المحلة مع دمتنهور، وأبو قير مع الرجاء.

* غزل المحلة مع دمنهور

يستضيف فريق غزل المحله صاحب المركز السابع بقيادة خالد عيد برصيد 27 نقطة، المتصدر، فريق دمنهور بقيادة هاني العقبى برصيد 33 نقطة، وتحظى المباراة بأهمية كبيرة، نظراً لفارق الـ 6 نقاط بين الفريقان، وشهد لقاء الدور الأول تفوق لفريق دمنهور على حساب الغزل بهدفين نظيفين .

*أبو قير مع الرجاء

يلتقي فريق أبو قير للأسمدة، صاحب المركز الثامن، بقيادة أحمد الكأس، برصيد 27 نقطة، مع فريق الرجاء، الوصيف، بقيادة طارق محجوب، برصيد 30 نقطة وحسم التعادل الإيجابي 1/1 لقاء الدور الاول.

* الحمام مع بلدية المحلة

يلعب فريق الحمام، بقيادة مصطفى عبده، الذي يحتل المركز الحادي عشر، برصيد 18 نقطة، مع فريق البلدية، بقيادة أحمد العجوز، صاحب المركز الثالث، برصيد 29 نقطة، وشهد الدور الأول تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما.

* طنطا مع كفر الشيخ

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يواجه فريق طنطا صاحب المركز الرابع بقيادة أيمن المزين برصيد 29 نقطة فريق كفر الشيخ صاحب المركز العاشر بقيادة نبيل محمود برصيد 19 نقطة وكان التعادل السلبى نتيجة الدور الاول.

* الجزيرة مع المنصورة

يخوض فريق الجزيرة صاحب المركز الثاني عشر، بقيادة ادهم السلحدار صاحب الـ 15 نقطة، مع فريق المنصورة، صاحب المركز الخامس، بقيادة صبرى المنياوي برصيد 29 نقطة، وكان التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجه الدور الاول.

* فاركو مع تلا

يخوض نادي فاركو التاسع بقيادة عبد الناصر محمد صاحب الـ 21 نقطة مع فريق مركز شباب تلا الذي يتواجد بالمركز قبل الاخير بقيادة عماد سرور برصيد 9 نقاط، وتعادل الفريقان بهدف لكل منهما، في الدور الأول.

* سيدى سالم مع الاوليمبى

يواجه فريق سيدى سالم الاخير بقيادة ابراهيم الشهيدي، برصيد 7 نقاط، نظيره، فريق الأوليمبي صحب السادس بقيادة أحمد سارى برصيد 28 نقطة، وتفوق الفريق السكندري بهدف نظيف، على ملعبه.

- ترتيب المجموعة الثالثة

1- دمنهور 33 نقطة

2- الرجاء 30 نقطة

3- البلدية 29 نقطة

4- طنطا 29 نقطة

5- المنصورة 29 نقطة

6- الأوليمبي 28 نقطة

7- غزل المحله 27 نقطة

8- أبو قير 27 نقطة

9- فاركو 21 نقطة

10- كفر الشيخ 19 نقطة

11- الحمام 18 نقطة

12- الجزيرة 15 نقطة

13- شباب تلا 9 نقاط

14- سيدى سالم 7 نقاط